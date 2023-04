Mulher negra é expulsa de voo após se recusar a despachar mochila

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Professora Samantha Barbosa foi obrigada a sair do avião

Uma mulher negra foi expulsa de um voo que saía de Salvador, Bahia, com destino a São Paulo na madrugada deste sábado (29). O caso causou revolta, inclusive nos passageiros que presenciaram a cena, que acusaram a companhia aérea Gol de racismo.

continua após publicidade .

O caso foi exposto nas redes sociais por meio de um vídeo gravado pela jornalista Elaine Hazin que estava no mesmo avião. De acordo com o relato de passageiros, a professora de inglês Samantha Barbosa teve dificuldade em encontrar espaço no bagageiro para guardar a mochila. A tripulação, então, orientou que ela despachasse a bolsa. Porém, como carregava um notebook, a mulher se recusou, por medo do objeto ser danificado dentro do compartimento de carga. Samantha acabou retirada à força por três agentes da Polícia Federal.

- LEIA MAIS: Pai de Sarah revela que foi vítima de preconceito em hotel

continua após publicidade .

Durante o vídeo ela relata o que havia ocorrido. “Se eu despachasse meu laptop, ele ficaria em pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar”, disse a mestranda em Saúde Pública pela Fiocruz. “Os comissários falaram para mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso para mim”, continuou ela, afirmando que, após conseguir ajuda de dois passageiros para encaixar a mochila no bagageiro, o avião permaneceu em solo por mais uma hora.

Assista o vídeo publicado pela jornalista no Instagram.

“Agora, há três homens para me tirar do voo sem me falar o motivo. Eu perguntei e ele disse que não vai falar. E disse que se eu não sair desse voo, ele vai pedir para todo mundo sair, que eu estou desobedecendo e estaria cometendo um crime”, acusou. Em seguida, um dos agentes exclama que ela está “faltando com a verdade“. “Estou lhe tirando da aeronave por determinação do comandante”, afirmou o homem.



Após postar o vídeo que repercutiu nas redes sociais, Hazin relatou que os policias ameaçaram algemar a passageira. “Ela foi levada pela polícia, eu quase fui levada junto por defendê-la, me agrediram, me ameaçaram. A mãe de Samantha chorava desesperada ao telefone por não saber o destino de sua filha”, descreveu. Graças à divulgação, a postagem chegou ao apresentador Manoel Soares, que ajudou a mulher a encontrar o apoio de dois advogados.

As informações são do Hugo Gloss.

Siga o TNOnline no Google News