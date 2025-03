Mulher 'nasce de novo' ao escapar por um triz de atropelamento; veja

continua após publicidade

Um vídeo que circula pelas redes sociais exibe uma 'milagre' no trânsito catarinense, isso porque uma mulher que caminhava pela rua Senador Nereu Ramos, no centro de Braço do Norte (SC), escapou por um triz de ser atropelada por um veículo. (Assista ao flagrante abaixo)

O fato foi registrado na manhã do último sábado (22). Um circuito de monitoramento flagrou o momento em que uma picape Chevrolet Montana atingiu a traseira de um carro que estava estacionado e passou a poucos centímetros da pedestre.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Imagens fortes: crianças são atropeladas na calçada por jovem bêbado

Por meio das imagens é possível perceber que o automóvel capotou e passou com as rodas perto da cabeça da mulher. Assista:

continua após publicidade

TNOnline TV

Assustada, a mulher corre para a calçada sem entender ao certo o que houve.

continua após publicidade

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi mobilizada para atender a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, o condutor da Montana não apresentava sinais de embriaguez. O homem, que estava com uniforme de trabalho, informou que estava com pressa para se deslocar a uma feira, onde representaria a empresa.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Os danos foram apenas materiais.

Os veículos envolvidos no acidente foram removidos pelas seguradoras.

Siga o TNOnline no Google News