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ACIDENTE

Mulher morre soterrada por carga após caminhão capotar na BR-282

Veículo transportava concreto, terra e ração; motorista do caminhão foi resgatado com múltiplas fraturas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 19:38:23 Editado em 06.06.2026, 19:41:16
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Mulher morre soterrada por carga após caminhão capotar na BR-282
Autor Caminhão saiu da pista e capotou na rodovia BR-282 - Foto: reprodução/Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 36 anos morreu soterrada pela carga de um caminhão após o veículo sair da pista e capotar na rodovia BR-282, no município de Maravilha, no oeste de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta das 13h15 deste sábado (6). O caminhão transportava um material composto por concreto, terra e ração. A passageira, que era esposa do motorista, foi encontrada por equipes do Corpo de Bombeiros na parte traseira da cabine. Ela sofreu diversas fraturas pelo corpo e morreu no local.

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O motorista do veículo, um homem também de 36 anos, sobreviveu ao acidente. Ele ficou preso às ferragens e foi resgatado consciente pelas equipes de socorro. O condutor apresentava múltiplas fraturas e recebeu os primeiros atendimentos no local, executados em conjunto por profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Devido aos ferimentos, o homem foi estabilizado e transportado por um helicóptero do Serviço Aeropolicial para o Hospital Regional de Chapecó, onde passou a receber cuidados médicos.


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