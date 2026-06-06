Mulher morre soterrada por carga após caminhão capotar na BR-282

Uma mulher de 36 anos morreu soterrada pela carga de um caminhão após o veículo sair da pista e capotar na rodovia BR-282, no município de Maravilha, no oeste de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta das 13h15 deste sábado (6). O caminhão transportava um material composto por concreto, terra e ração. A passageira, que era esposa do motorista, foi encontrada por equipes do Corpo de Bombeiros na parte traseira da cabine. Ela sofreu diversas fraturas pelo corpo e morreu no local.

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O motorista do veículo, um homem também de 36 anos, sobreviveu ao acidente. Ele ficou preso às ferragens e foi resgatado consciente pelas equipes de socorro. O condutor apresentava múltiplas fraturas e recebeu os primeiros atendimentos no local, executados em conjunto por profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Devido aos ferimentos, o homem foi estabilizado e transportado por um helicóptero do Serviço Aeropolicial para o Hospital Regional de Chapecó, onde passou a receber cuidados médicos.



