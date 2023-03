Mulher morre no seu 1º dia de trabalho após panela de pressão explodir

Da Redação

A vítima fatal foi identificada como Alminda

Um acidente de trabalho resultou na morte de uma cozinheira, de 36 anos, em uma churrascaria. A mulher faleceu após uma panela de pressão explodir, na noite da última quinta-feira (9), em Mogi Guaçu, São Paulo.

A vítima, identificada como Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, estava no seu 1º dia de trabalho quando o acidente fatal aconteceu. Havia outras pessoas no local no momento da explosão, porém, nenhuma delas ficou ferida.

Veja:

🚨 IMAGENS FORTES: Em Mogi Guaçu/SP, cozinheira morre no 1º dia de trabalho após explosão de panela de pressão. pic.twitter.com/vTeGvf8KoX — Miguel (@miguelljvc) March 10, 2023

As autoridades foram acionadas para comparecer ao local. Conforme a polícia, o caso foi registrado como morte suspeita/acidental e uma perícia será realizada para apurar, de fato, o que houve.



O estabelecimento afirmou, através das redes sociais, que está prestando assistência aos familiares de Alminda através das redes sociais. "Foram prestados todos os socorros à vítima. Estamos dando toda a assistência devida aos familiares", diz o comunicado.

Inclusive, todas as despesas do velório e transporte do corpo foram cobertas pela churrascaria.

