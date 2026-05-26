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Mulher morre em SP um dia após passar por procedimento estético

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 21:59:00 Editado em 27.05.2026, 02:15:14
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Uma mulher de 48 anos morreu na manhã desta terça-feira, 26, em um edifício comercial na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Na segunda-feira, 25, a vítima havia passado por um procedimento estético no mesmo local, realizado por uma médica.

Após o procedimento, um preenchimento na região dos glúteos e das coxas, a mulher começou a sentir um mal-estar e fortes dores e tomou remédios, alguns indicados pela própria médica.

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A pedido da profissional da saúde, ela foi até o prédio novamente nesta terça e, ao chegar no local, sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu aos procedimentos de reanimação realizados pela médica e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como morte suspeita - morte acidental e homicídio no 27º Distrito Policial, que abrange a região onde o edifício está localizado. A médica responsável pelo preenchimento já foi ouvida, assim como a filha da vítima, que a acompanhava.

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