Mulher morre em aeroporto após cabelo enroscar em máquina de bagagem

Uma jovem, de 26 anos, morreu nesta terça (30), após o cabelo dela enroscar em uma máquina de transportar bagagens no Aeroporto Louis Armstrong de Nova Orleans, em Louisiana, nos Estados Unidos. Jermani Thompson trabalhava no local e estava descarregando um avião que havia pousado, segundo os veículos norte-americans WVUE-DT e Nola.

Ela descarregava as malas de um voo e ficou gravemente ferida depois que o rolo da esteira puxou o cabelo dela. Jermani foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Mais detalhes do incidente não foram revelados e a autópsia ainda será marcada para esclarecer o que levou à morte dela.

O diretor de comunicações do aeroporto detalhou que a mulher trabalhava no pátio em que as aeronaves estacionam e há embarque e desembarque dos passageiros. Além disso, é onde os aviões passam por manutenção e onde as bagagens são descarregadas.

Um porta-voz do GAT Airline Ground Support, empresa que Jermani trabalhava, prestou condolências à família após a morte da jovem. "Estamos com o coração partido, apoiando sua família e seus amigos da melhor maneira possível".

Angela Dorsey, mãe da jovem disse que não tem "palavras" para o que aconteceu. "Ela era minha menininha, todo mundo a amava. Só estou sem palavras. Eu não consigo nem pensar", afirmou ao jornal norte-americano Nola.

