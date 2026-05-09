Mulher morre em acidente de moto após tentar fugir de assalto na zona oeste de SP

Uma mulher morreu em um acidente de moto na tarde deste sábado, 9, após tentar fugir de uma tentativa de assalto na Avenida das Nações Unidas, na região do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

O caso ocorreu perto do Shopping Nações Unidas e de outros pontos movimentados da região, como a Ponte Estaiada (Octávio Frias de Oliveira) e a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Ao menos dois ladrões fugiram.

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Segundo informações preliminares da Polícia Militar, duas mulheres estavam em uma motocicleta quando foram abordadas por dois bandidos, também em uma moto. A aproximação ocorreu pouco antes das 16h.

Ao tentar fugir, as duas acabaram colidindo contra um "paredão" existente no local, aponta o registro. Os autores do crime escaparam logo depois - ainda não se sabe se eles chegaram a levar algum pertence das vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, equipes do Samu prestaram o atendimento inicial e constataram o óbito de uma das vítimas ainda no local. A outra mulher foi socorrida para o Pronto-Socorro Campo Limpo.

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O caso ocorreu na altura do número 13.302 da Avenida das Nações Unidas. A ocorrência foi registrada no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi). Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ainda não retornou.