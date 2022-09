Mulher morre eletrocutada após encostar em alambrado de supermercado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado em Bauru

Um acidente fatal foi registrado na noite da última terça-feira (20) no estacionamento de um supermercado, localizado em Bauru, São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), uma mulher, de 40 anos, morreu ao sofrer uma descarga elétrica após encostar no alambrado do estabelecimento.

continua após publicidade .

A vítima, identificada como Elaine Regina Domingues Santos corria com o marido quando parou e encostou na cerca, que estaria eletrizada. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil (PC).

Leia mais: jovem de 20 anos morre eletrocutada enquanto lavava roupas

continua após publicidade .

O marido de Elaine chegou a leva-la para um hospital particular, mas, ao chegar na unidade de saúde, nada pôde ser feito, pois a vítima não resistiu.

O supermercado divulgou uma nota, onde informou que lamenta o ocorrido e alegou que a mulher teria passado mal no estacionamento da unidade.

A nota diz ainda que a "empresa abriu uma investigação para apurar todos os detalhes. A rede e seus colaboradores se solidarizam com a dor da família diante desta perda irreparável."



Siga o TNOnline no Google News