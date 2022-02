Da Redação

Mulher morre durante voo de São Paulo para Paris

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu durante um voo de São Paulo para Pris, nesta segunda-feira (14). O avião precisou fazer um pouso não programado em Madri.

O voo saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, às 23h05 do domingo (13), com destino a Paris, na França.

Conforme a designer Geruza Gomes, que estava no avião, o piloto solicitou a ajuda de algum médico que estivesse na aeronave. Ela disse ainda que médicos da comissão da seleção feminina de futebol - que também estava no voo - chegaram a ajudar no atendimento à passageira que estava passando mal. O grupo participa do Torneio Internacional da França, na quarta-feira (16).

Segundo a companhia aérea, a aeronave mudou a rota para o aeroporto de Madri, pousando às 13h03 (horário local) desta segunda-feira (14), para que a passageira recebesse atendimento médico. Pouco tempo depois, no entanto, o piloto informou aos passageiros que a passageira não resistiu.

A empresa aérea não divulgou o nome da passageira. "A companhia se sensibiliza com o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares da passageira", informou em nota. A companhia aérea informou que está prestando assistência a todos os passageiros, como alimentação e hospedagem, e que eles serão realocados em voo da Iberia nesta terça-feira (15).

