Mulher morre atropelada por aluna durante prova de direção do Detran

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um teste prático de direção terminou com a morte de uma mulher de 49 anos nesse domingo, dia 6 de agosto, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, Goiás. A vítima, identificada como Ozeni Alves Teixeira, foi atropelada por uma aluna que realizava o exame. A mulher também faria a prova.

continua após publicidade

Testemunhas contaram que o acidente aconteceu após a aluna, que reprovou no exame, apavorar e acelerar de 'arranco' depois que o avaliador pediu para que ela deixasse o carro na linha de chegada.



Por conta do impacto da batida, Ozeni foi prensada junto com o muro de um quiosque, onde alunos aguardam para fazer as provas. Outras duas pessoas ficaram feridas na situação.



continua após publicidade

Segundo o Detran-GO, o examinador prestou socorro à vítima e, na sequência, foi orientado a aguardar os procedimentos dentro de uma van, utilizada pelos avaliadores para chegar no local de prova da cidade.

A família de Ozeni informou que ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal de Alexânia, mas acabou não resistindo após sofrer uma parada cardíaca. A mulher sofreu fraturas no ombro, maxilar e na costela, além de ter os pulmões perfurados.

- LEIA MAIS: Jovem morre no 1º dia de trabalho após levar choque ao lavar calçada

continua após publicidade

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Nota na íntegra do Detran-GO

"É com imenso pesar que o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informa o falecimento da candidata Ozeni Alves Teixeira, 49 anos, em decorrência de um acidente durante a banca examinadora de prática de direção veicular realizada neste domingo, dia 6, em Alexânia. A mulher foi atropelada por um veículo conduzido por outra candidata em prova, por volta das 11h. O socorro foi acionado, a vítima foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Segundo o apurado inicialmente, a candidata que dirigia o veículo foi ajustar o estacionamento ao finalizar a prova e acionou o acelerador de forma abrupta. O veículo arrancou sobre três pessoas. As outras duas sofreram leves escoriações. O Detran-GO se solidariza com as vítimas e se coloca à disposição para dar todo apoio necessário aos envolvidos e às famílias.

continua após publicidade

O Detran-GO está empenhado no total esclarecimento dos fatos. Solicitou perícia no local e no veículo usado. A candidata/motorista e o examinador passarão por teste do bafômetro. O examinador ficara afastado das suas funções até o final das investigações.

Paralela à investigação policial, o Detran-GO irá instaurar uma sindicância para apurar as circunstâncias do acidente".

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News