Mulher morre após sofrer choque em máquina de lavar

Nesta segunda (31), Maria Marinete Costa, de 45 anos, morreu após receber uma descarga elétrica ao usar a máquina de lavar roupa em sua casa na cidade de Feijó, interior do Acre.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi achada morta dentro do banheiro por um vizinho. As informações são de que Marinete estava dentro do banheiro, descalça e utilizou uma extensão que não tinha o plugue da tomada, apenas o fio descascado para ligar a máquina de lavar roupas.

Aparentemente, após finalizar a lavagem da roupa, à ponta descascada da extensão com corrente elétrica caiu no chão molhado e ocasionou uma descarga elétrica levando a vítima a óbito. O local foi isolado pela Polícias Militar e a Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia.

O delegado da cidade, Railson Ferreira, informou que, mesmo que tenha sido um acidente, a Polícia Civil investiga para descartar qualquer outra hipótese.

“Mesmo que a família diga que foi choque, todo mundo diga que foi choque, que ela não tem inimigo, que não tenha nada que leve a crer que foi crime, a gente trabalha. Vamos ouvir todo mundo e, se realmente concluirmos que não houve crime, a gente manda para o Judiciário arquivar. Mas, pelo exame que foi feito em Feijó, realmente foi choque”.

