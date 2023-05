Mulher morre após ser empurrada pelo namorado e atropelada por ônibus em Taboão da Serra

Caio Possati (via Agência Estado)

Uma mulher de 44 anos morreu na última terça-feira, 9, após ser atropelada por um ônibus, na Rua João Santucci, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, a vítima, Sirlene Salles, teria sido empurrada pelo namorado na via momentos antes de o veículo passar.

O suspeito, um homem de 30 anos que não foi identificado, foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada como feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher do município.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o casal discutia momentos antes de a vítima ser atropelada. "Segundo informações, ela e o autor estavam discutindo, quando em dado momento o homem a empurrou, fazendo com que vítima caísse em via e fosse atingida por ônibus que estava vindo", informou a SSP em nota.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar foi acionado e, por volta das 15h15, confirmou o óbito.

O ônibus que atingiu a vítima pertence à linha 8026/10, que opera entre o Jardim Ingá e o Terminal Vila Sônia, em São Paulo. Por meio de nota, a SPTrans informou que a ocorrência "foi encaminhada para o 1º DP de Taboão da Serra".