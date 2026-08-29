Mulher morre após ser atingida por raio no litoral de Santa Catarina; veja vídeo

Vítima de 39 anos chegou a ser socorrida e transferida para hospital de referência em estado grave, mas teve a morte confirmada neste sábado.







Uma mulher de 39 anos morreu na manhã deste sábado (29) no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, após ter sido atingida por um raio no final da tarde de sexta-feira (28). O acidente aconteceu por volta das 18h15 na areia da Praia da Pinheira, em Palhoça, e foi registrado em vídeo por testemunhas no local.

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Ao chegarem à praia, os bombeiros encontraram a vítima inconsciente, sem sinais vitais e com queimaduras pelo corpo. Um frequentador que presenciou a descarga elétrica já realizava manobras de reanimação cardiopulmonar. As equipes de resgate deram continuidade ao atendimento emergencial e encaminharam a mulher até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Sonho.

Devido à gravidade do quadro clínico, a paciente precisou ser intubada e transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital de referência da região. Apesar dos esforços das equipes médicas, a morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã de sábado. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

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