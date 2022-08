Mulher morre após ser atingida por guarda-sol em praia

Da Redação

Uma mulher, de 63 anos, morreu após ser atingida por um guarda-sol de praia que foi levado pelo vento em uma área da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (10).

Tammy Perreault foi atingida pelo guarda-sol enquanto estava no Beach Access 14, de acordo com um relatório de incidente do Horry County Emergency Management.

Conforme o relatório, testemunhas disseram que um guarda-sol do Hotel Sea Watch tinha sido soprado do chão para o ar.

O guarda-sol saiu “de ponta a ponta da praia até atingir a vítima no lado esquerdo do tronco superior”, diz o relatório. Perreault foi encaminhada para um hospital, local onde foi declarada morta. O legista dale Trevathan, do condado de Horry, disse à CNN por telefone que a causa da morte de Perreault foi “trauma torácico pelo eixo do guarda-sol”. Ele disse que a vítima morreu a caminho do hospital.

Myrtle Beach está localizada no condado de Horry.

As informações são da CNN Brasil.

