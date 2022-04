Da Redação

Mulher morre após se engasgar com pedaço de carne

Uma mulher de 57 anos morreu após se engasgar com um pedaço de carne, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Anápolis, a 55 km de Goiânia. A corporação registrou que a vítima já estava em parada cardiorrespiratória, fez várias manobras de ressuscitação, mas que não surtiram efeito.

continua após publicidade .

A situação ocorreu nesta segunda-feira (11). Segundo o Samu, a família da mulher contou que ela estava almoçando quando se engasgou.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pelos parentes para atender um caso de parada cardiorrespiratória na Rua Carlinhos José Ribeiro, na Vila Jaiara, em Anápolis, e acionou uma equipe do Samu para dar apoio.



continua após publicidade .

Conforme a coordenadora do Samu na cidade, Eliane Moreira, a equipe chegou ao local e viu que os bombeiros já haviam tirado um pedaço de carne da garganta da vítima e estava fazendo manobras de ressuscitação.

“A cena que eles encontraram foi da vítima já com as vias respiratórias desobstruídas e os bombeiros fazendo procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Os médicos do Samu também fizeram todos os procedimentos, mas não foi possível reverter o quadro”, explicou.

O g1 entrou em contato com a Polícia Técnico-Científica, por mensagem às 15h02 desta quarta-feira (13), para saber se houve perícia no local e do corpo da vítima e aguarda retorno.

As informações são do site g1.