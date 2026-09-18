Mulher morre após mal súbito no segundo dia de trabalho em shopping de SC

Maria Francisca da Silva Lopes recebeu atendimento do Samu no local, mas não resistiu

Uma mulher de 45 anos morreu na quinta-feira (17) após sofrer um mal súbito durante o seu segundo dia de trabalho em uma loja do Pátio Shopping, em Chapecó (SC). Maria Francisca da Silva Lopes chegou a receber atendimento médico no próprio local, mas não resistiu.

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De acordo com o estabelecimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado de forma imediata assim que a funcionária começou a passar mal. O shopping destacou, por meio de nota oficial, que uma equipe própria permaneceu ao lado da paciente durante todo o tempo até a chegada dos socorristas. A administração do espaço também lamentou profundamente a fatalidade e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.

As despedidas a Maria Francisca tiveram início na manhã desta sexta-feira (18), com o velório realizado na Capela Mortuária Colina do Sol, localizada no bairro Efapi. O sepultamento está programado para ocorrer no sábado (19) no Cemitério Jardim do Éden, também em Chapecó, em horário ainda a ser definido pela família.

As informações são do G1.