Da Redação

Mulher morre após ficar debaixo de carro na enxurrada; Veja

A prefeitura de Campinas (SP) confirmou no início da noite desta sexta-feira (31) a morte da mulher que chegou a ser resgatada por um grupo de motoristas após ficar presa submersa debaixo do carro durante uma enxurrada na Avenida Princesa d'Oeste.

A vítima tem 59 anos, foi socorrida ao Hospital Mário Gatti, mas não resistiu. A via ficou alagada durante uma hora, entre 14h27 e 15h32.

"Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar fizeram o resgate e primeiros socorros. Foi levada ao Hospital Mário Gatti, onde foram feitas todas as tentativas de ressuscitação, mas infelizmente ela veio a óbito", diz nota divulgada pela assessoria.

Uma moradora da região registrou imagens da ação várias pessoas na tentativa de retirar a mulher da água. O grupo de pelo menos nove pessoas tenta puxar a vítima, mas a força da água impede. Eles, então, tentam balançar o carro apenas com as força das mãos para conseguir desprender a vítima do veículo. Veja:

Mulher morre após ficar debaixo de carro na enxurrada; Veja - Vídeo por: Reprodução

Por volta das 15h, a movimentação era intensa no local com a presença de viaturas e curiosos. Algumas testemunhas relataram que a mulher seria moradora do entorno e teria visto a água subir e foi até o carro para tentar retirá-lo do local, mas acabou lançada para debaixo dele.



Com informações G1.