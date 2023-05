Mulher morre após comer bombons que ganhou de presente

Renata Okumura (via Agência Estado)

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos

A família de Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, que morreu após comer um chocolate entregue junto com flores, faz um apelo, por informações, a amigos que tenham conversado com ela nos últimos dias.

A irmã da vítima, Lenice Viegas, suspeita que ela tenha sido envenenada. Segundo parentes, os policiais, informalmente, falaram que a vítima estaria com chumbinho no estômago, que poderia ter causado o envenenamento.

De acordo com familiares, uma amiga de Lindaci revelou que ela vinha recebendo ameaças no WhatsApp e no Instagram, de uma pessoa específica, e que pediu para a amiga ter cuidado, como explica a sobrinha da mulher, Fernanda Honorato Batista.

Lindaci recebeu um chocolate com flores no dia do aniversário dela, último sábado (20). Suspeitando, pediu para deixar a encomenda na loja do atual namorado, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde havia câmeras de segurança. Ela, então, pegou o presente e levou para o salão de beleza, onde chegou a comentar com as funcionárias que estava com medo de comer os bombons porque eles poderiam estar "envenenados".

Querendo saber quem enviou, ligou para amigos e para o ex-marido. Esse teria falado que foi ele. Tranquilizada, Lindaci comeu os chocolates. Na volta para casa, ela passou mal na rua e precisou ser socorrida por moradores e por uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local. A mulher foi levada para o Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio, mas já chegou sem vida.

A família disse que o ex marido revelou que apenas confirmou ter enviado o presente como forma de tirar proveito pela embalagem não ter remetente.

A Polícia Civil investiga se a mulher morreu envenenada.





