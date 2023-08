Mulher morre após chegar em hospital sem roupas e com marcas no corpo

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que chegou sem roupas e com marcas de lipoaspiração no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, na noite da última quarta-feira, 2 de agosto. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Alzenir Vitor da Silva, de 45 anos, foi levada à instituição de saúde por um homem não identificado.

Assim que Alzenir chegou ao local, a equipe médica tentou recuperar os sinais vitais delas, mas não obtiveram sucesso. A morte dela foi atestada às 23h28.

A médica responsável pelo atendimento conversou com a PM e informou que a vítima apresentava marcações pelo corpo que indicavam "local para realização de procedimento cirúrgico como lipoaspiração" e que essas marcas se pareciam com "entradas de tiros".

Dois soldados da PM que ficam no hospital relataram que o homem que levou Alzenir à unidade estava bastante nervoso. Na unidade, ele solicitou uma cadeira de rodas para retirá-la do carro. Em seguida, foi até a recepção e passou os dados dela. O homem disse ainda que fazia massagem em Alzenir quando ela passou mal e pediu um copo d'água - depois desse relato, ele deixou o hospital.

Uma amiga de Alzenir, que trabalha como massagista, esteve no Hospital Geral de Roraima logo após a vítima dar entrada no local e conversou com as autoridades. Ela disse que a amiga havia dito há poucos dias que iria realizar um procedimento estético - a lipoaspiração -, mas não contaria para a família.

O procedimento, segundo a amiga, ocorreria na noite de quarta, em uma casa simples que não aparentava ser uma clínica. A massagista passou o endereço do imóvel para a PM, que se dirigiu até o local.

Na residência, os agentes de segurança encontraram materiais cirúrgicos, como, por exemplo, bisturi e bata cirúrgica.

Após atestar a morte, a médica acionou o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo. Ao solicitar a remoção, foi relatado que a paciente chegou ao hospital com "franca parada cardiorrespiratória" e sinais de procedimento "cirúrgico imediato". Foram feitos todos os protocolos de reanimação, mas ela não resistiu.

O caso é investigado.

Com informações do G1.

