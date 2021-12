Da Redação

Mulher morre após cair do 15º andar de prédio durante festa

Uma mulher, de 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (10), após cair do 15º andar de um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia. Conforme a polícia, ela estava em uma festa com outras quatro pessoas. Uma perícia está sendo feita no local nesta manhã.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), dois homens e três mulheres que são garotas de programa estavam no apartamento. Eles estavam bebendo e usando drogas. As pessoas que estavam no local disseram que a mulher passou mal, desmaiou e caiu do apartamento.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, do Corpo de Bombeiros e Instituto Médico-Legal (IML) estão no prédio para fazer as investigações e retirada do corpo da vítima, que caiu em um vão de difícil acesso. São apuradas as hipóteses de acidente e também de homicídio.

continua após publicidade .

As informações são do g1.