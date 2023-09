Mulher morre ao sofrer traumatismo craniano em motel; caso é apurado

Uma mulher de 34 anos morreu depois de sofrer uma queda em um motel e ter um traumatismo craniano. O caso ocorreu em um estabelecimento de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, e está sendo investigado pela Polícia Civil - que informou que a vítima estava como o namorado no motel.

Conforme as informações do jornal O Globo, o companheiro de Thais de Souza Passos, que não teve o nome divulgado, prestou depoimento às autoridades, onde informou que a namorada teria caído de uma escada do motel ao descer para pegar o celular no carro.

O acidente aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (18). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrê-la e levá-la a um hospital. Contudo, por conta da gravidade, a mulher não resistiu e morreu na sexta-feira (22).

Ainda conforme o relato do namorado de Thais, ele ouviu o barulho da queda e, ao averiguar o que houve, se deparou com a vítima no chão. No entanto, a família da mulher não acredita na versão do rapaz.

O corpo dela foi submetido a uma autópsia e, segundo o legista responsável pelo procedimento, há suspeita de violência na morte. O atestado de óbito de Thais indicou que ela morreu por "traumatismo craniano grave", teve hemorragia das meninges (sangramento no espaço entre o cérebro e o tecido que cobre o órgão) e fratura no crânio.

O namorado da vítima, funcionários do estabelecimento, familiares e amigos foram ouvidos na delegacia. Diligências estão em andamento para esclarecer a causa e as circunstâncias da morte.

Com informações do UOL.

