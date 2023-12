Mulher morre ao cair de brinquedo infantil que simula roda gigante

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher de 49 anos cai de um brinquedo infantil que simula uma roda gigante. O fato ocorreu no último domingo (17) na zona rural de Barbacena, Minas Gerais, e terminou com a morte da vítima, identificada como Maria Aparecida do Carmo Silva. (Assista abaixo)

Nas imagens que rodam a internet é possível ver como o acidente acontece. Maria aparece sentada no balanço com a trava de segurança voltada para trás. No momento em que o brinquedo começa a girar, a mulher se choca violentamente contra o chão.

Na queda, ela ainda choca o peito contra uma barra de ferro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrê-la, pois ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas não obtiveram êxito.

Maria Aparecida morreu no local do acidente.

Veja:

O brinquedo em que o episódio triste foi registrado fica em um parque no restaurante destinado às crianças. Havia aproximadamente 500 pessoas no estabelecimento quando o acidente aconteceu.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa. A corporação apura as responsabilidades do proprietário do estabelecimento em relação a alvarás apresentados, bem como uma eventual omissão na fiscalização do brinquedo.

Além disso, é investigado a responsabilidade do homem que soltou a roda gigante, que era de rotação manual, e fez a vítima cair batendo com o abdômen na estrutura de ferro — causando a morte devido à ruptura de fígado.

