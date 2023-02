Mulher morre ao bater o queixo em taça de cristal ao sair de piscina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima sofreu um acidente enquanto saía de uma piscina

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso de uma mulher que morreu após sofrer um corte profundo no pescoço com uma taça de cristal no último sábado (18). A vítima, de 41 anos, tentava sair de uma piscina com a taça na mão quando escorregou e bateu a taça no queixo.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu no bairro Porto Seguro, em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Informações do boletim de ocorrência dão conta que Ana Paula Guimarães Santos passava o Carnaval com o marido, filhas e amigos em um sítio quando tudo aconteceu.

Ela foi socorrida e levado ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade médica.

continua após publicidade .

Testemunhas informaram à Polícia Militar que Ana Paula e sua família sempre passavam o Carnaval no sítio. De acordo com eles, o acidente foi uma fatalidade, já que todos os outros presentes utilizavam taças de plástico e a vítima era a única com a taça de cristal.

Ana Paula era comerciante em Timóteo. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que apura as circunstâncias do ocorrido.

Com informações: BHAZ

Siga o TNOnline no Google News