Mulher mata o marido e dá genitais para cachorros comerem após ser vítima de violência doméstica

Uma mulher de 48 anos está sendo julgada na Ucrânia acusada de matar o marido, mutilar o corpo e entregar partes íntimas da vítima aos cães da família para comerem. O crime ocorreu em agosto de 2019, mas o processo judicial teve início apenas neste mês de maio de 2026.

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Segundo as investigações, Maria Fesianov teria atacado o companheiro durante a madrugada, logo após ele retornar do trabalho. Em depoimento à polícia, ela confessou o assassinato e afirmou que agiu após anos sofrendo violência doméstica, dizendo acreditar que aquela seria “a única saída”.

De acordo com relatos de uma vizinha, a mulher foi vista pouco depois do crime caminhando pela rua com o corpo coberto de sangue. Ainda conforme o testemunho, Maria teria admitido o homicídio imediatamente e conduzido a vizinha até a residência.

No imóvel, a testemunha encontrou o corpo mutilado e percebeu que a vítima havia sido decapitada. Questionada sobre a cabeça, Maria teria informado que ela estava guardada em um saco. A suspeita também confessou ter cortado os órgãos genitais do marido e jogado as partes para os cães.

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A polícia foi acionada e realizou a prisão da mulher ainda no local. Ela responde por homicídio e pode ser condenada a até 15 anos de prisão caso seja considerada culpada.

Durante o julgamento, moradores da região relataram episódios frequentes de agressões cometidas pelo homem contra a esposa. Em um dos casos mencionados pelas testemunhas, o marido teria perseguido Maria com um machado. Apesar das denúncias informais, a mulher nunca procurou oficialmente as autoridades.

O filho do casal, Viktor Fesianov, afirmou em entrevista ao site britânico Daily Star que, embora soubesse das agressões sofridas pela mãe, não consegue perdoá-la pelo crime.

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Informações: Banda B

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