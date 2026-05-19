Mulher mata o marido e dá genitais para cachorros comerem após ser vítima de violência doméstica
Ela confessou o assassinato e afirmou que agiu após anos sofrendo violência doméstica, dizendo acreditar que aquela seria “a única saída”
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Uma mulher de 48 anos está sendo julgada na Ucrânia acusada de matar o marido, mutilar o corpo e entregar partes íntimas da vítima aos cães da família para comerem. O crime ocorreu em agosto de 2019, mas o processo judicial teve início apenas neste mês de maio de 2026.
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Segundo as investigações, Maria Fesianov teria atacado o companheiro durante a madrugada, logo após ele retornar do trabalho. Em depoimento à polícia, ela confessou o assassinato e afirmou que agiu após anos sofrendo violência doméstica, dizendo acreditar que aquela seria “a única saída”.
De acordo com relatos de uma vizinha, a mulher foi vista pouco depois do crime caminhando pela rua com o corpo coberto de sangue. Ainda conforme o testemunho, Maria teria admitido o homicídio imediatamente e conduzido a vizinha até a residência.
No imóvel, a testemunha encontrou o corpo mutilado e percebeu que a vítima havia sido decapitada. Questionada sobre a cabeça, Maria teria informado que ela estava guardada em um saco. A suspeita também confessou ter cortado os órgãos genitais do marido e jogado as partes para os cães.
A polícia foi acionada e realizou a prisão da mulher ainda no local. Ela responde por homicídio e pode ser condenada a até 15 anos de prisão caso seja considerada culpada.
Durante o julgamento, moradores da região relataram episódios frequentes de agressões cometidas pelo homem contra a esposa. Em um dos casos mencionados pelas testemunhas, o marido teria perseguido Maria com um machado. Apesar das denúncias informais, a mulher nunca procurou oficialmente as autoridades.
O filho do casal, Viktor Fesianov, afirmou em entrevista ao site britânico Daily Star que, embora soubesse das agressões sofridas pela mãe, não consegue perdoá-la pelo crime.
Informações: Banda B
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