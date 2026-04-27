Mulher mata o marido após denunciar violência doméstica e abusos contra a filha

Uma mulher de 46 anos é suspeita de matar o marido, de 42, com um golpe de faca no pescoço na noite de domingo (26), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal.

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Os policiais foram acionados por meio de denúncia anônima que indicava uma agressão com arma branca. Ao chegarem à residência, encontraram o homem caído no corredor, já sem sinais vitais, com um ferimento na lateral do pescoço.

Em depoimento, a mulher afirmou que mantinha um relacionamento de cerca de 15 anos com a vítima e relatou histórico de agressões desde o início da convivência. Segundo ela, permaneceu na relação por dependência financeira e por causa da filha do casal, de 13 anos, diagnosticada com autismo.

A suspeita também disse aos policiais que tinha desconfianças de que o marido pudesse estar abusando da adolescente. Ela relatou que, em algumas ocasiões, encontrou o homem saindo do quarto da filha durante a noite, o que a levou a adotar medidas como trancar a porta do cômodo quando precisava sair.

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No dia do crime, ainda de acordo com o relato, o casal começou a consumir bebidas alcoólicas no início da tarde. Após retornarem de um bar, houve uma nova discussão, momento em que, segundo a mulher, ela teria sido agredida com socos na cabeça e no rosto.

Ela contou que conseguiu se desvencilhar, foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu o companheiro. Depois do ocorrido, deixou a casa em busca de ajuda, afirmando que não tinha intenção de matá-lo, mas de interromper as agressões.

A filha do casal relatou aos policiais que ouviu a discussão e viu a mãe ferida, enquanto o pai segurava o pescoço antes de cair. A mulher foi encaminhada ao Hospital de Ibirité com hematomas pelo corpo.

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De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a perícia esteve no local para coletar vestígios que devem auxiliar nas investigações. A faca utilizada foi apreendida, e o corpo da vítima levado ao Posto Médico-Legal de Betim para exames.

Informações: G1

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