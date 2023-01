Mulher mata o marido a facadas depois de ser agredida por ele

Da Redação

O caso foi registrado no último sábado (28)

Uma mulher, de 33 anos, matou seu companheiro a facadas, na noite do último sábado (28), após ele, que tem 35 anos, agredi-la, em Anápolis, Goiás. De acordo com as informações das autoridades, o casal consumia bebidas alcoólicas na companhia de uma amigo, quando se desentendeu.

Douglas Cavalcante de Jesus desferiu dois socos contra a mulher, identificada como Aline Pinheiro. Para se defender, ela utilizou uma faca.

O próprio amigo do casal chamou a Polícia Militar (PM). Assim que uma equipe chegou ao endereço, se deparou com a suspeita e a vítima caídas no chão da cozinha da casa e ainda sob efeito do álcool.

Aos policiais, Aline afirmou que esfaqueou o marido para se defender das agressões dele. De acordo com o boletim de ocorrência, havia hematomas no rosto da mulher.

Já o marido dela estava com duas perfurações no corpo, sendo uma nas costas e outra no peito. O cômodo do imóvel estava sujo de sangue.



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Com informações do Metrópoles.

