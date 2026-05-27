Mulher jogada em penhasco pelo ex se escondeu de equipes de buscas com medo de ser o agressor

A mulher que foi resgatada com vida na Serra do Rola-Moça, na Grande Belo Horizonte, após ser jogada em um penhasco pelo ex-companheiro ficou mais de 24 horas em área de difícil acesso e chegou a se esconder da equipe de buscas por acreditar que o agressor havia retornado ao local.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41 anos, se abrigou entre pedras mesmo com a movimentação de drones durante a noite de segunda-feira (25). Ela só percebeu que se tratava de ajuda no dia seguinte, quando ouviu o helicóptero da Polícia Militar (PM) e equipes no terreno. A partir daí, tentou subir em direção ao mirante de onde foi jogada para conseguir ser vista.

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"A ocorrência entrou na segunda-feira, e as equipes por terra já começaram a fazer as buscas. Com a utilização de drones, eles fizeram sobrevoos na área com recurso de captação noturna. Com tudo, ela afirmou que ficou assustada e achou que seria o agressor que estaria procurando por ela e se escondeu em uma pedra", informou o sargento Fenício.



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Ana Cláudia foi encontrada agarrada à vegetação com escoriações e um machucado em um dos pés. O sargento Fenício desceu da aeronave de rapel para alcançar a vítima, equipá-la e realizar a retirada com segurança. A operação contou com atuação integrada do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima havia desaparecido na manhã de segunda-feira após avisar familiares que havia visto o ex-companheiro enquanto levava a filha para a escola, no bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, o ex-companheiro chegou a dizer a parentes que havia sequestrado a mulher e que iria jogá-la de um penhasco. Horas depois, equipes iniciaram buscas na região com apoio de drones e aeronaves.

Após o resgate, o suspeito foi localizado em Várzea da Palha, no Norte de Minas, e preso. De acordo com a Polícia Civil, confessou ter sequestrado a ex-companheira e jogado a mulher do penhasco. O homem foi autuado por estupro e tentativa de feminicídio. O casal estava separado desde fevereiro, após um relacionamento de dez anos.