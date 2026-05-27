Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CHOCANTE

Mulher jogada em penhasco pelo ex se escondeu de equipes de buscas com medo de ser o agressor

Ela passou mais de 24 horas no mato e só percebeu que se tratava de ajuda no dia seguinte, quando ouviu o helicóptero da Polícia Militar (PM)

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 23:15:15 Editado em 27.05.2026, 23:15:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher jogada em penhasco pelo ex se escondeu de equipes de buscas com medo de ser o agressor
Autor Ana Cláudia foi encontrada agarrada à vegetação com escoriações e um machucado em um dos pés - Foto: PMMG e CBMG

A mulher que foi resgatada com vida na Serra do Rola-Moça, na Grande Belo Horizonte, após ser jogada em um penhasco pelo ex-companheiro ficou mais de 24 horas em área de difícil acesso e chegou a se esconder da equipe de buscas por acreditar que o agressor havia retornado ao local.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41 anos, se abrigou entre pedras mesmo com a movimentação de drones durante a noite de segunda-feira (25). Ela só percebeu que se tratava de ajuda no dia seguinte, quando ouviu o helicóptero da Polícia Militar (PM) e equipes no terreno. A partir daí, tentou subir em direção ao mirante de onde foi jogada para conseguir ser vista.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

"A ocorrência entrou na segunda-feira, e as equipes por terra já começaram a fazer as buscas. Com a utilização de drones, eles fizeram sobrevoos na área com recurso de captação noturna. Com tudo, ela afirmou que ficou assustada e achou que seria o agressor que estaria procurando por ela e se escondeu em uma pedra", informou o sargento Fenício.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ana Cláudia foi encontrada agarrada à vegetação com escoriações e um machucado em um dos pés. O sargento Fenício desceu da aeronave de rapel para alcançar a vítima, equipá-la e realizar a retirada com segurança. A operação contou com atuação integrada do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima havia desaparecido na manhã de segunda-feira após avisar familiares que havia visto o ex-companheiro enquanto levava a filha para a escola, no bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, o ex-companheiro chegou a dizer a parentes que havia sequestrado a mulher e que iria jogá-la de um penhasco. Horas depois, equipes iniciaram buscas na região com apoio de drones e aeronaves.

Após o resgate, o suspeito foi localizado em Várzea da Palha, no Norte de Minas, e preso. De acordo com a Polícia Civil, confessou ter sequestrado a ex-companheira e jogado a mulher do penhasco. O homem foi autuado por estupro e tentativa de feminicídio. O casal estava separado desde fevereiro, após um relacionamento de dez anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Belo Horizonte NOTÍCIAS resgate segurança violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV