Mulher joga cocô na casa da vizinha e confusão termina na delegacia

Uma confusão muito "louca" entre duas moradoras do Distrito Federal repercutiu nas redes sociais durante o final de semana. O caso inusitado ganhou os holofotes depois que Cleusa Brito, de 67 anos, encontrou fezes humanas na varanda de sua casa, na região de Planaltina, na última sexta-feira (21).

A idosa contou para as três filhas que a vizinha seria a responsável pelos dejetos. De acordo com Cleusa, a moradora da casa ao lado já teria jogado um martelo e outros objetos em seu terreno em situações anteriores.

Inconformadas, as filhas foram à casa da mãe para "resolver" a situação. As mulheres gravaram a situação e postaram nas redes sociais. “Minha mãe já tinha ido lá [na casa da vizinha], porque ela tinha tacado martelo, pedra, areia, quebrado as telhas [da casa de Cleusa]. A gente descobriu que ela mexe com a rua inteira”, contou Jennifer Brito, uma das irmãs.

Em um dos vídeos, Cleusa Brito aparece recolhendo as fezes que foram jogadas em sua varanda. “Quando cheguei à casa da minha mãe, resolvi que abriria o portão dela [da vizinha]. Eu queria resolver, ver a cara dela. Fui com minha mãe, minha irmã e abrimos o portão”, acrescentou Jennifer. O momento também ficou registrado em vídeo.

Depois de entrarem na casa da suposta "jogadora de cocô", as irmãs encontraram cachorros em situação de maus-tratos. "Todos magrinhos, com maus-tratos. Resgatamos e levamos para um lar de adoção”, afirmou Jennifer.

A vizinha não teria saído de dentro da residência e só deixou o imóvel depois de a família acionar a polícia. A 31ª Delegacia de Polícia de Planaltina investiga o caso.





*Com informações Metrópoles.

