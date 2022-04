Mulher joga cachorro no lixo e vídeo gera revolta; Assista

Da Redação

Nesta quinta-feira (28), uma mulher foi flagrada jogando um cachorro no lixo, na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O vídeo, que gerou grande revolta nas redes sociais, mostra o momento em que o animal é lançado para dentro de uma caçamba de descarte de resíduos.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para a ocorrência. No entanto, testemunhas já teriam retirado o animal quando a guarnição chegou.

Um inquérito para apurar a conduta da mulher foi aberto pela Polícia Civil, segundo o delegado Christian George Siqueira. "Já está identificada e intimada a comparecer na delegacia. Vamos ver o que ela vai alegar para ter colocado o animal no lixo, mas, pelas imagens, pode responder por maus-tratos", disse a autoridade.

continua após publicidade .

Assista o momento: null - Vídeo por: Reprodução





Fonte: Informações do g1.