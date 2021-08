Da Redação

Mulher joga bebê recém-nascido pela janela de maternidade

Na última segunda-feira (16), um crime brutal foi registrado em uma maternidade. Uma mulher é suspeita de ter arremessado um bebê recém-nascido pela janela de uma maternidade, em Sterlitamak, Rússia.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da imprensa local, a suspeita caminhou até à cama de Viktoria Ivanova, mãe da criança, agarrou o bebê, chamado de Volodya, e o jogou por uma janela do terceiro andar da unidade de saúde. Volodya não resistiu aos ferimentos.

A mulher que jogou a criança havia acabado de dar à luz a sua segunda filha. Ainda conforme a imprensa russa, a suspeita já ficou internada em um hospital psiquiátrico para tratar um quadro de depressão, entretanto, recebeu alta antes de concluir a gestação de sua segunda filha, pois, de acordo com os médicos, ela "não apresentava uma ameaça para os outros".

continua após publicidade .

Mas, segundo a família da vítima, a suspeita foi perdoada. “É nossa vontade com minha esposa que esta mulher seja perdoada, não queremos puni-la. Ela deveria ter permissão para viver sua vida feliz”, afirmou.

Voloday era o terceiro filho de Viktoria.