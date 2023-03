Mulher interrompe gestação ao saber que filho não sobreviveria

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O casal descobriu o problema do filho na terça-feira

Uma goiana, de 30 anos, tinha o sonho de se tornar mãe. Ela, identificada como Mariana Oliveira, estava no 7º mês de gestação e, junto do marido, aguardava ansiosamente pela vinda de Júlio César. Inclusive, o casal já havia planejado tudo, como o chá revelação, roupinhas, e até mesmo um quarto para o pequeno.

continua após publicidade .

No entanto, durante um exame de rotina, especificamente um ultrassom, a gestante recebeu uma notícia que fez seu "mundo desabar". Ela descobriu que o filho que estava esperando não teria chances de sobreviver.

"Eu estava na ultrassom e a médica me perguntou se eu sabia que meu neném tinha um problema. Eu gelei, disse que não sabia, eu perguntei se era algo sério e ela disse que sim, que ele não iria sobreviver", disse.

continua após publicidade .

"Eu comecei a chorar. Como nesse dia eu tinha ido fazer o exame sozinha, liguei para o meu marido, no telefone ele começou a chorar e foi correndo para lá", acrescentou.

O casal soube que o pequeno Júlio não tinha cérebro e, devido a isso, não haveria chances dele sobreviver após o nascimento.

- LEIA MAIS: Farmácia vende colírio por engano, e bebê morre ao ingerir produto

continua após publicidade .

Segundo Marina, outros exames foram feitos anteriormente, porém, nenhum deles apontou a existência do problema. "Mostrei para ela os exames, ela achou absurdo, o médico que fez meu pré-natal pediu outro exame. Na quarta-feira cedo eu fiz e confirmou de novo o diagnóstico", disse.

Com toda a situação a qual passou em um período de tempo tão curto, Mariana conta que o sentimento é de tristeza, mas também de vazio.

"Com a quantidade de burocracia e problema para resolver, eu e o meu marido nem tivemos tempo de viver o luto, foram poucos momentos pra gente parar e chorar", acrescentou Mariana.

continua após publicidade .

Interrupção da gravidez

Após receber a notícia de que seu filho não sobreviveria, Mariana conta que seu médico lhe deu duas opções: a de interromper a gravidez, por meio de uma indução do parto, ou a de continuar com a gravidez até o final, mas colocando em risco a própria vida. Com os exames em mãos, a mulher foi até um hospital para tentar o procedimento. No entanto, no local, ela foi orientada a conseguir uma autorização judicial.

A lei, no entanto, prevê a possibilidade de interrupção da gravidez por três motivos: estupro, risco de vida à mãe e feto anencéfalo. O entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) decidido em 2012 explica que, caso seja constatado por laudo médico a anencefalia fetal, a mulher pode interromper a gestação , por não haver chance de sobrevivência.

Ao procurar o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para conseguir tal autorização, Mariana explicou que teve apoio de uma promotora, que entrou em contato com o hospital para que o procedimento fosse realizado nessa sexta-feira (10).

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News