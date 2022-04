Da Redação

Mulher forja o próprio sequestro para extorquir familiares

Em Fortaleza, uma mulher forjou o próprio sequestro. Ela e outras duas pessoas foram presas após investigação da Delegacia Antissequestro (DAS). O objetivo era extorquir a família da suposta vítima, de 43 anos.

Identificada como Ionara Moreira Osterno Agostinho, a suspeita aparece sendo agredida e ameaçada. No vídeo, os supostos criminosos ainda falam que ela tem uma dívida que precisa ser paga e exigem o dinheiro da família. O grupo pediu R$ 40 mil para soltar a falsa vítima.

A Polícia Civil do Estado do Ceará iniciou diligências e acabou descobrindo que o crime era uma mentira, planejada pela falsa vítima e seus comparsas.

Após as investigações, foram detidos Ionara, Daniel Osório Cunha Filho, 22, e Yohana Vieira Praxedes, 27. O trio não tinha antecedentes criminais. Eles foram encontrados na Grande Messejana, e conduzidos à DAS.



O trio foi atuado por extorsão. Eles encontram à disposição da Justiça, agora que o caso já foi concluído.

Com informações do Diário do Nordeste.