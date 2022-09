Mulher finge sofrer infarto para escapar de estupro no meio de rua

Da Redação

O suspeito, de 24 anos, foi preso pela polícia

Uma mulher fingiu que estava sofrendo um infarto para evitar que fosse estuprada por um homem que parou o carro no meio de uma rua de Goiânia, Goiás, na terça-feira (20). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem desce de um veículo e vai até a vítima, que cai e finge estar passando mal (assista abaixo). O suspeito, de 24 anos, foi preso.

A mulher, que preferiu não se identificar, disse que o homem mostrou uma arma para ela, na tentativa de intimidá-la, momento em que ela caiu ao chão fingindo o desmaio.

“Ele parou, desceu do carro e mandou eu entrar no carro. Pegou no meu braço, me mostrou uma arma e falando para entrar. Eu falei: moço, o que vai fazer comigo, moço? Pelo amor de Deus", conta.

A vítima também disse que o homem tentou pegá-la, mas ela começou a gritar e rolar pelo chão. Na sequência, moradores foram ao local para socorrê-la. Ela ainda contou que chegou a oferecer dinheiro e o celular, mas o homem não quis

“Aí eu fui caindo no chão, fui caindo e ele tentando me pegar. Disse que ia me levar, me bater, me usar. Na hora que ele viu que vinha um rapaz, ele me largou, entrou no carro, virou a rua e foi embora”, disse a mulher.



Após os moradores chamarem a Polícia Militar, os policiais viram as características do carro e conseguiram identificar o homem, que foi preso em flagrante. Os PMs contaram que ele foi levado para a delegacia e deve responder por tentativa de estupro.



O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com informações do g1.

