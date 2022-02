Da Redação

Mulher fica presa às ferragens após carro capotar na PR-317

Duas mulheres ficaram feridas após o veículo em que estavam capotar no final da tarde desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e Peabiru.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo VW Fox com placas de Marília (SP) seguia sentido Engenheiro Beltrão a Campo Mourão quando perdeu o controle e capotou, parando no canteiro central da rodovia com as rodas para cima.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu foram ao local. Uma das mulheres ficou presa entre as ferragens e os bombeiros precisaram cortar as partes laterais do veículo para libertar a vítima. Ela foi encaminhada pelo helicóptero do Samu a um hospital de Maringá.

A outra mulher que ocupava o veículo no momento do acidente, já havia saído do carro e estava deitada na grama do canteiro com ferimentos leves. Com a chegada da equipe de resgate, a vítima foi atendida e encaminhada para um hospital de Campo Mourão.

