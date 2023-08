Mulher fica ferida ao sofrer ataque simultâneo de falcão e cobra

Siga o TNOnline no Google News

Uma idosa de 64 anos foi surpreendida da pior forma possível no momento em que cortava a grama de sua propriedade na cidade de Silsbee, nos Estados Unidos. Peggy Jones foi atacada por uma cobra e um falcão ao mesmo tempo, e isso a fez parar em um hospital.

Enquanto a moradora realizava o trabalho, a ave de rapina - que se alimenta de cobras - acabou deixando cair na mulher a serpente que havia capturado.

Peggy levou um enorme susto, pois o réptil surgiu de repente, sem explicação alguma. Inclusive, a idosa mal teve tempo de pensar sobre de onde a cobra surgiu, já que ela enroscou em seu braço e passou a tentar morder seu rosto.

"Quando tentei retirar a cobra do meu braço, ela se enroscou rapidamente", disse Jones em entrevista à emissora americana CBS News. "A cobra tentou morder meu rosto e deu alguns golpes nas lentes do meu óculos. Quanto mais eu tentava soltá-la, mais a cobra me atacava e se enroscava", continuou.

O que está ruim, pode ficar pior. Com essa frase é possível descrever a situação pela qual a mulher passou, já que, enquanto lidava com a cobra, passou a ser atacada também por um falcão. A ave investiu contra a norte-americana na tentativa de recuperar sua presa.

"O falcão surgiu do nada, tão rapidamente quanto a cobra", disse ela.



"O falcão agarrou a cobra que estava enrolada no meu braço e tentou arrancá-la de todo jeito. Ele resolveu então agarrar o meu braço e levá-lo junto com sua presa", contou ela.



O ataque simultâneo de ave e réptil deixou Jones com diversos ferimentos no braço e no rosto. Ela conseguiu se livrar dos animais após uma luta intensa.

Ela foi socorrida pelo marido e encaminhada para um hospital para tratar os ferimentos. "Meu braço continha várias perfurações, cortes e arranhões que provocaram muita dor", ela disse, acrescentando que o ataque da cobra a seu rosto acabou por danificar seus óculos.

O episódio marcou a vida de Peggy, já que ela pensou que iria morrer. Para que isso não ocorra novamente, ela salientou que vai ficar mais atenta.

Com informações da BBC NEWS.

