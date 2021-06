Mulher fica em estado vegetativo após contrair Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Thaynara Ferreira, 26 anos, bonita e sorridente, a jovem mora com a mãe em Taguatinga Sul e estava grávida de 40 semanas quando começou a se sentir mal. Ela contraiu Covid-19, passou por um parto de emergência e sua vida nunca mais foi a mesma. O quadro de saúde da jovem se complicou tanto ao ponto de deixá-la em estado vegetativo.

No dia 4 de abril, Thaynara passou mal em casa, e a balconista Maria da Guia Lopes, 49 anos, mãe da jovem, levou a filha ao hospital. Os exames detectaram que os pulmões da moça estavam com 30% de comprometimento.

Diante do quadro, e da gravidez avançada, os médicos do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) fizeram um parto de emergência e Thaynara deu à luz seu filho, Alexandre, no mesmo dia em que deu entrada na unidade de saúde. A criança permaneceu três dias internada antes de ir para casa.

Orgulhosa, a mãe chegou a publicar duas fotos do pequeno nas redes sociais. “Alexandre Luryan, meu pacotão de amor”, diz a legenda de uma das fotos do recém-nascido. O post foi feito no dia 6 de abril.

No dia 7, Thaynara fez outra postagem emocionante em seu Facebook. “Quando eu sair dessa, prometo viver mais, perdoar a quem me magoou.”

Porém, após o parto a situação de Thaynara se agravou: o comprometimento dos pulmões evoluiu a 50%. Poucos dias depois, 80%; chegando perto dos 90%. A jovem foi intubada no dia 9 de abril e ficou 23 dias respirando com auxílio de aparelhos. Segundo Maria, os profissionais do HRT chegaram a aconselhar a família a se preparar para o pior.

O quadro da jovem deu indícios de melhora após ela ser submetida a uma traqueostomia e colocar drenos. No entanto, uma série de acontecimentos resultaram em sequelas irreversíveis: Thaynara teve duas paradas cardíacas, embolia pulmonar e trombose.

Após outros exames, os médicos diagnosticaram perda cerebral completa. Thaynara não consegue mais andar, falar ou se alimentar sozinha. A família da jovem, agora, batalha para conseguir adaptar um quarto da casa onde eles moram com o objetivo de dar o mínimo de condições para a sobrevivência da paciente.

“Ela tem 26 anos e toda a vida pela frente, mas está sendo vítima da Covid, que deixou todas essas sequelas. Dentro do conhecimento do médico, é um caso irreversível. Mas eu continuo crendo que Deus vai levantá-la dessa cama”, disse Maria ao Metrópoles, de dentro do hospital onde está a filha.

O custo de todos os equipamentos foi avaliado em cerca de R$ 24 mil, incluindo cama elétrica, aspirador, máquina de oxigênio, entre outros itens; além das medicações necessárias.

Enquanto luta para dar uma vida digna à filha, a mãe da jovem desabafa: “Estou com o coração dilacerado. É muito difícil ver ela, uma moça cheia de vida e muito bonita, nesse estado acamado. O que me sustenta é a fé. Também me alivio de saber que ela está viva. Vou cuidar dela com todo carinho”.

A família está organizando uma vaquinha on-line, com a intenção de arrecadar fundos para adquirir os equipamentos que trarão esperança e qualidade de vida a Thaynara. Também é possível colaborar via pix ou transferência, para a conta poupança de Maria da Guia.

“Quero que os jovens se conscientizem que a Covid existe, sim. Minha filha foi vítima. É uma doença devastadora e traz sequelas terríveis. Quem olha o ‘antes e depois’ dela se emociona”, reforça Maria.

Agência Bancária

Maria da Guia L de Souza

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0647

Conta poupança: 696426-5

PIX: mariadaguialopes123@gmail.com

Com informações: Metrópoles