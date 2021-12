Mulher fica 4h em banheiro de avião após testar positivo

Da Redação

Uma professora norte-americana ficou 4 horas no banheiro de um avião após testar positivo para covid-19. Nas redes sociais, ela contou que se sentiu mal, e decidiu fazer um teste rápido no banheiro, mas como estava no meio de um voo até a Islândia, não havia como desembarcar da aeronave.

De acordo com Marisa Fotieo, ela havia testado negativo duas vezes antes de viajar para o Natal, mas decidiu levar alguns testes para a viagem. Quando sentiu dor de garganta, logo após sair de Chicago, decidiu se testar.

Com o resultado em mãos, ela rapidamente avisou a um comissário de bordo, que informou não haver assentos livres para isolá-la apropriadamente. Ela, então, prontamente se ofereceu para ficar no banheiro, porque estava preocupada com os demais passageiros.

Um teste RT-PCR, realizado após o desembarque, constatou que ela estava mesmo infectada. Com isso, Marisa precisou ficar de quarentena na Islândia por 10 dias. Seu pai e seu irmão, que estavam com ela no voo, testaram negativo e puderam seguir viagem até o destino final, na Suíça.

A publicação da professora sobre o caso foi vista por mais de 4 milhões de pessoas no TikTok. O vídeo, que mostra Marisa no banheiro, teve 1,5 milhões de curtidas. Veja:

