Mulher faz procedimento para manter a boca fechada e emagrecer; veja

Ela tomou a atitude para poder perder alguns quilos

Aviwe Mazosiwe, moradora da África do Sul, precisava perder peso para passar por um procedimento cirúrgico, mas, como ela tinha uma certa dificuldade em fazer regime, teve que tomar uma atitude "radical". A mulher resolveu colocar um aparelho odontológico para manter a mandíbula fechada.

Depois de fazer a instalação, ela passou a ingerir apenas alimentos líquidos e pastosos, como, por exemplo, sucos, sopas e iogurtes. Ela colocou o aparelho no dia 27 de junho e pretendia ficar com ele por seis meses, mas acabou ficando sete meses.

“Tive muitos comentários negativos, mas não consigo me lembrar de todos porque tentei ao máximo não me concentrar neles”, contou Aviwe.

Com o auxílio do equipamento, Mazosiwe conseguiu perder 14,3 quilos e pode, enfim, fazer a cirurgia de redução de mama.

De acordo com as informações do jornal The Sun, após passar os sete meses, a mulher retirou o objeto e, mesmo sem ele, continuou a perder peso, pois aderiu a um jejum intermitente.

“Eu tive que esperar alguns dias depois de remover o aparelho. Leva um dia ou dois para você ser capaz de abrir bem a boca ou mastigar confortavelmente, pois o músculo fica ligeiramente rígido por estar em uma posição por sete semanas”, explicou.



Ela agora está esperando ansiosamente para realizar sua cirurgia de redução de mama.

