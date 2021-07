Da Redação

Mulher endividada forja sequestro do filho e pede R$ 70 mil

Raimunda Souza, de 43 anos, foi presa em flagrante na zona oeste do Rio de Janeiro, depois de forjar o sequestro do próprio filho, de 3 anos. Segundo a polícia, ela saiu de casa com a criança dizendo para o marido que iria levá-lo ao pediatra.

Algumas horas depois, a mulher começou a mandar mensagens para o companheiro dizendo que ela e o menino teriam sido sequestrados e que os supostos criminosos estariam pedindo R$ 70 mil para o resgate.

Ainda de acordo com a polícia, para dar credibilidade à farsa, Raimunda colocou o filho chorando ao telefone para falar com o pai, que entrou em desespero. Diante da situação, os policiais foram até a clínica pediátrica para colher mais informações que levassem ao paradeiro da mãe e do filho.

No local, os policiais descobriram que Raimunda não tinha consulta marcada e não havia comparecido no local. Após buscas, uma equipe da Delegacia Anti Sequestro (DAS) localizou a mãe e o menino em uma área de recreação do Shopping Main Street 200, na estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Após ser descoberta, ela contou aos policiais que tirou fotos dela e da criança no banheiro do shopping para enviar ao marido. A acusada relatou ainda que estava devendo dinheiro em vários cartões de crédito e também para agiotas.

Como a criança ainda está em fase de amamentação, a mãe responderá em liberdade pelo crime de extorsão.

Com informações R7.