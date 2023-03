Mulher encontra restos mortais do marido dentro de armário

Da Redação

Jennifer Maedge e Richard Maedge

Uma mulher, moradora de Illinois, nos Estados Unidos, encontrou os restos mortais do próprio marido dentro de um armário de sua casa. A situação ocorreu após ela ter relatado o desaparecimento do companheiro, em abril do ano passado.

Jennifer Maedge relatou às autoridades locais que o seu marido, identificado como Richard Maedge, havia desaparecido no dia 27 de abril de 2022. A polícia revistou a residência do casal e investigou o caso, mas nada foi esclarecido.

No entanto, no último dia 11 de dezembro, a mulher encontrou o corpo do esposo dentro de um armário pouco utilizado, enquanto procurava decorações de Natal. O corpo estava em estado de mumificação.

O legista afirmou que o corpo já havia superado a decomposição e, por ter atingido esse estado, não apresentava cheiro. De acordo com o profissional, essa seria a razão pela qual Richard permaneceu desaparecido por tanto tempo.

De acordo com o relatório, o marido morreu por suicídio.

