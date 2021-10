Da Redação

Mulher encontra prato de R$ 9 milhões escondido em gaveta

Uma mulher encontrou um objeto valioso escondido no fundo da gaveta de uma mobília, na Escócia. O item encontrado, na verdade, é um prato com uma pintura de uma cena bíblica, onde há Sansão e Dalila. A obra foi feita pelo artista italiano Nicola da Urbino.

De acordo com as informações do jornal "The Mirror", o item pertence ao século 16 e foi vendida por cerca de £ 1,2 milhão, equivalente a R$ 9 milhões. Ainda segundo o jornal, o prato tem um valor estimado entre £ 80.000 e £ 120.000, porém, foi vendido por um valor superior. A oferta de £ 1,2 milhão partiu de um comprador anônimo.

A obra de arte foi localizada na Lowood House, uma mansão que continha mais de 400 objetos raros, como livros, quadros e outras obras, na região de Scottish Borders, pertencente ao país do extremo norte do Reino Unido, Escócia.

Os leiloeiros Lyon & Turnbull celebraram a venda do objeto. “Foi uma verdadeira alegria bater o martelo para este prato incrivelmente raro – um novo recorde mundial de preço, acredito”, disseram.