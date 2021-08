Mulher encontra píton de 3 metros em prateleira de mercado

Enquanto fazia compras em um supermercado, uma mulher se deparou com uma cobra em uma prateleira. A serpente, que é uma píton, foi flagrada por Helaina Alati. O fato foi registrado em Sydney, na Austrália.

Helaina é caçadora de cobras e, por conta disso, não se assustou ao se deparar com o animal. Helaina sabia que o cobra não era peçonhenta, então começou a filmá-la e avisou os funcionários do estabelecimento sobre a "cliente" incomum.

A píton foi retirada do local e levada para uma floresta próxima. De acordo com Alati, a suspeita é de que a cobra seja macho e estaria procurando por uma companheira.

Not a big deal, just a 3-meter-long diamond python in the spice aisle of a supermarket in Sydney, Australia. Helaina Alati, a trained snake catcher, captured the footage before safely removing the python and relocating it to a nearby bushland. pic.twitter.com/t6ohcLAK1m