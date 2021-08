Da Redação

Mulher em coma há 21 anos pode ser menina desaparecida no ES

Uma mulher que está internada em estado vegetativo há 21 anos pode ter sido uma menina desaparecida em Guarapari, no Espírito Santo.

continua após publicidade .

Chamada de Clarinha, a mulher foi atropelada em junho de 2000 por um ônibus, enquanto supostamente fugia de um perseguidor não identificado. Ela chegou ao hospital sem identidade e, desde então, está em coma.

Nunca se soube a verdadeira identidade da vítima e quem são seus familiares, mas isso pode estar próximo do fim.

continua após publicidade .

“Na época dos fatos, a família dela, que é de Minas Gerais, passava férias no Espírito Santo”, esclareceu o Ministério Público do Espírito Santo (MPSP), que também atua no caso.

O MPES enviou o material para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que mantém arquivado o perfil genético dos pais da criança desaparecida, e, agora, aguarda os resultados do exame.

Com informações: O Globo e a Gazeta