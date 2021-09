Da Redação

Mulher é suspeita de drogar gato com “loló”; vídeo

A Polícia Civil de Anápolis, no interior de Goiás, investiga para descobrir se uma mulher realmente drogou um gatinho dentro de um carro para se divertir.

continua após publicidade .

Nas imagens é possível perceber que uma pessoa segura o animal enquanto outra se aproxima com uma lata de refrigerante que estaria com a droga conhecida como ‘loló”, feita à base de solventes, essências e éter. O vídeo está repercutindo e viralizou nas redes sociais. Veja

Conforme a polícia, o objetivo é identificar as pessoas que estão no vídeo. As imagens já foram compartilhadas em várias redes sociais e os internautas estão revoltados com a situação.

continua após publicidade .

Colaboração, Portal 6