Mulher é surpreendida ao engravidar novamente mesmo já estando grávida de gêmeos
Fenômeno conhecido como superfetação ocorreu quando um terceiro embrião se desenvolveu semanas depois dos dois primeiros
Uma contadora de 28 anos do Rio de Janeiro descobriu, durante o segundo ultrassom, que estava grávida de trigêmeos – e não de gêmeos, como havia sido diagnosticado inicialmente. O fenômeno, conhecido como superfetação, ocorreu quando um terceiro embrião se desenvolveu semanas depois dos dois primeiros. As três meninas, Sol, Lua e Luz, nasceram com quatro meses de diferença entre as concepções.
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Thaís Campos Varanda tomou anticoncepcional por 13 anos e, ao interromper o uso, planejou a gestação com o marido. O primeiro susto veio com a confirmação de gêmeos. Na primeira ultrassonografia, a médica notou uma segunda estrutura gestacional, mas não conseguiu captar sinais vitais. Dias depois, o novo exame confirmou: havia três bebês.
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A superfetação é um evento biológico raríssimo em que uma mulher já grávida ovula novamente, e um novo óvulo é fecundado e implantado no útero semanas após a primeira gravidez. Isso resulta em fetos com idades gestacionais diferentes. O corpo da mulher grávida, normalmente, desenvolve mecanismos que impedem uma nova gestação, como o bloqueio da ovulação – o que torna o caso ainda mais excepcional.
Hoje, Thaís compartilha a vivência com as três bebês pelo Instagram e diz que a rotina é intensa, mas recompensadora.