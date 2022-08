Mulher é salva pelo próprio gato enquanto sofria ataque cardíaco

Da Redação

A britânica Sam Felstead afirma que seu gato de estimação a salvou da morte. Conforme ela, ao sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia, Billy, o felino começou a miar e pular em cima da tutora, que acordou e percebeu os sintomas do infarto.

À BBC Londrina, a mulher contou que, se não fosse pelo animal de pelos brancos e manchas cinzas, ela poderia ter morrido. “Ele [Billy] normalmente não se senta comigo, mas ele sabia que algo estava errado. Não me deixava em paz! Acho que ele salvou a minha vida, assim como todo mundo ao meu redor”, contou.

Ao acordar com a agitação do gato, a mulher percebeu que não conseguia mexer o lado direito do corpo e, rapidamente, foi levada ao médico pela mãe. “Os médicos disseram que foi importante ter chegado logo no hospital”, afirma a moradora de Nottinghamshire, região central da Inglaterra.

