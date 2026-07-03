Mulher é resgatada por guindaste ao tentar invadir Fan Zone da Copa

Ela conseguiu subir mais da metade da estrutura, mas teve as roupas presas nos espetos da grade ao tentar atravessar para o lado interno do parque

Uma torcedora mexicana foi resgatada por um guindaste industrial após ficar presa em uma estrutura metálica na noite de quinta-feira (02) no Parque Fundidora, em Monterrey, no México. Ela tentava invadir uma "fan zone" com ingressos esgotados momentos antes do confronto entre México e Equador, válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

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De acordo com testemunhas, a mulher ignorou a segurança e escalou uma cerca de proteção de aproximadamente quatro metros de altura. Ela conseguiu subir mais da metade da estrutura, mas teve as roupas presas nos espetos da grade ao tentar atravessar para o lado interno do parque. Sem conseguir avançar ou descer, ficou pendurada e entrou em pânico.



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Amigos e torcedores formaram uma base de apoio no chão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher descalça, segurando o topo da cerca de metal enquanto aguardava socorro. Devido à altura e à complexidade da estrutura, paramédicos e o Corpo de Bombeiros acionaram um caminhão com guindaste. A torcedora foi içada em segurança pela equipe de salvamento.

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Por conta do tempo gasto na operação, ela perdeu a transmissão da partida, realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México. Apesar do susto, foi liberada a tempo de celebrar a vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador, que garantiu a classificação para as oitavas de final, onde a equipe enfrentará a Inglaterra.