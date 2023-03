Mulher é resgatada após ser enterrada viva em cemitério de MG

Da Redação

Havia sinais de sangue próximo à gaveta

Uma mulher foi enterrada viva em um cemitério de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Os coveiros do Cemitério Municipal acionaram a Polícia Militar (PM) após encontrarem um túmulo fechado com tijolos e cimento ainda fresco. Havia sinais de sangue próximo à gaveta.

Ao chegarem no local, os policiais conseguiam ouvir os gritos de socorro que vinham de dentro do túmulo. Ao iniciar a abertura do sepulcro, as autoridades encontraram a mulher ainda com vida e ferimentos na cabeça.

Ainda muito confusa, a vítima contou que dois homens encapuzados a abordaram, agrediram e a levaram para o cemitério, "não tendo visto mais nada". Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou atendimento médico.

A mulher não teve a identidade divulgada. De acordo com a PM, os autores do crime já foram identificados. Conforme a corporação, a sepultura em que a vítima foi colocada fazia parte de um conjunto de sepulcros interditados.





Fonte: Informações Metrópoles.

