Uma trabalhadora doméstica de 62 anos foi resgatada em 10 de novembro de condições análogas à escravidão em uma residência na Zona Norte de São Paulo. Ela trabalhou por mais de quatro décadas para a mesma família sem receber salário, férias ou 13º salário. O caso foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira (23).

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A mulher foi levada ainda criança para morar com a família, separada dos próprios parentes. Na juventude, começou a realizar serviços domésticos e permaneceu vinculada ao mesmo núcleo familiar. A jornada ocupava praticamente todo o dia, sete dias por semana, sem divisão clara entre trabalho e descanso.

Além das tarefas na casa, sendo limpeza, preparo de refeições, lavagem de roupas e cuidados com animais, ela era obrigada a trabalhar de forma permanente em uma associação beneficente dirigida por integrantes da família empregadora.

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Os empregadores alegavam que os gastos com moradia, alimentação e roupas “substituíam” o pagamento de salário. A fiscalização calculou em cerca de R$ 2 milhões o valor dos direitos trabalhistas devidos à vítima. Até 19/11, nenhuma verba rescisória havia sido paga.

O espaço destinado ao descanso da trabalhadora era um cômodo usado como depósito de doações. Os materiais ocupavam praticamente todo o ambiente e havia forte odor de mofo. Sem espaço adequado, ela dormia no sofá da residência. Analfabeta, a mulher tinha pouca autonomia para administrar documentos, contas bancárias e questões previdenciárias.

A investigação também apurou que a mulher foi separada da filha logo após o parto, na década de 1990. Ela nunca mais teve contato com a criança e não recebeu informações sobre seu paradeiro. Documentos e depoimentos recolhidos pelos auditores indicam possíveis irregularidades no afastamento da criança, na ocultação de sua filiação e em procedimentos relacionados à adoção ou entrega a terceiros. As circunstâncias ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades competentes.

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A defesa da responsável pela associação negou a submissão a condições análogas à escravidão. Afirmou que a mulher tinha liberdade de circulação, recebia aposentadoria e chegou a ter carteira assinada até 2015.

O resgate foi conduzido pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, com participação do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério Público Federal (MPF), da Defensoria Pública da União (DPU) e da Polícia Federal (PF). O caso seguirá para apuração criminal pelo MPF. Não há informação sobre a conclusão das investigações nem sobre eventuais responsabilizações até a publicação desta reportagem.