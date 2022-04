Mulher é presa tentando embarcar com 7 kg de cocaína em livros infantis no Galeão

Da Redação

Uma mulher foi presa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, quando tentava embarcar num voo para a França levando 7 quilos de cocaína, informou a Polícia Federal (PF). A droga estava oculta em livros infantis e no fundo falso da bagagem despachada.

continua após publicidade .

A mulher, que não teve a identidade revelada pela PF, é natural de Tambaú (SP). Presa em flagrante, foi levada para a Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, no centro do Rio. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de reclusão, informou a PF.

O flagrante se deu durante fiscalização de rotina, a cargo de agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain). A mulher presa tentava embarcar para Nice, com escala em Lisboa (Portugal).